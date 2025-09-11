Alejandra Rubio ha reaparecido este jueves, 11 de septiembre, en 'Vamos a ver' tras la publicación de las memorias de su suegra, Mar Flores, y aunque se ha mostrado reacia a hablar de ciertos temas que narra la modelo en el libro... ha terminado mostrando su opinión al respecto.

La joven ha asegurado que "tengo una relación buena con ella, pero no se basa en hablar de estos temas que no me pertenecen" y ha reconocido que leyó sus memorias "hace una semana y pico, antes de que saliera", por lo que sabía lo que le venía encima.

ALESSANDRO LEQUIO ASEGURA QUE ÉL NO ESTUVO DETRÁS DE LA PORTADA INTERVIÚ

Alessandro Lequio, que también estaba en plató, ha querido dejar claro que en ningún momento cobró nada por los reportajes que Mar pactaba con los fotógrafos que él conocía... de hecho, ha asegurado que las fotografías con él se filtraban a la prensa con la finalidad de que se supiese la infidelidad.

"Aquí la víctima de esa historia fui yo, a mí se me acusó de algo que yo no hice", ha dicho el colaborador de televisión, que ha querido defenderse de las acusaciones de la modelo y del resto de tertulianos que dejan entrever que él estuvo detrás de la portada de Interviú.

Alejandra ni siquiera ha querido opinar de esto porque le parece un tema "complicado", pero ha recalcado que "todo el mundo tiene derecho a contar la historia que quiera" y también ha asegurado que tras leer las memorias de su suegra "no he preguntado a mi madre" nada al respecto.

ALEJANDRA RUBIO: "LO ESTOY PASANDO FATAL"

"Yo lo estoy pasando fatal", le decía la hija de Terelu Campos a Patricia Pardo cuando le daba turno de palabra tras el discurso de Lequio, que le entendía: "no se va a pronunciar porque no puede, en su situación yo haría lo mismo".

En cuanto a lo que ha narrado la modelo sobre su hijo Carlo, actual pareja de Alejandra, y la época en la que este vivía con su padre, ha comentado que "conozco muy bien a la familia paterna de Carlo, no tengo ni una mala palabra que decir de su familia y yo no he vivido un ambiente tóxico para nada, solo he visto a gente que se quiere muchísimo".

ALEJANDRA RUBIO DESVELA CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE MAR FLORES Y CARLO COSTANZIA

Sobre la conversación que tuvo Mar con Alejandra y Carlo cuando supo que iban ser padres, la joven ha confirmado que se produjo y ha añadido que "no me conocía mucho en ese momento, pero yo considero que tengo unos buenos valores y Carlo y yo teníamos claro cómo lo íbamos a hacer".

Tanto es así, que la colaboradora ha dejado claro que "si en algún momento pasa (se separan), porque no se sabe la vida, sabemos los dos cómo lo vamos a hacer" y esa conversación estuvo de más porque ella tiene el ejemplo de sus padres.

Relación

Por último, Rubio ha confesado que Mar y Carlo "tienen una relación buena, de hecho nos vemos a menudo" y que el modelo "no se va a meter en nada, yo le aconsejaría que no entre en esto porque es una guerra que no le pertenece".