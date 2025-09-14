Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, Beatriz Trapote utilizaba sus redes sociales para comunicar a su comunidad de seguidores el delicado momento que está atravesando tras conocer que su padre padece cáncer de pulmón.

"El 20 de marzo, ingresó por una neumonía y salió, pero esa neumonía no curaba. Después de muchas pruebas, lo que había en el fondo era un tumor en el pulmón. Cuando escuchas la palabra tumor... puede ser bueno, puede ser malo. Hay que analizarlo, biopsiarlo. Son meses duros. Y cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo", expresaba la influencer por su perfil de Instagram.

Este fin de semana, su marido Víctor toreaba en Ubrique y como no podía ser de otra manera ella y toda la familia acudió a la plaza de toros para demostrarle todo su apoyo. Allí, pudimos ver a Beatriz y preguntarle por cómo se encuentra.

Con la voz entrecortada, Trapote aseguraba que es una situación dura, pero no quería entrar en detalles porque estaba dispuesta a disfrutar de la tarde de toros: "Pues sí. No me saques el tema, porque no es momento ahora. Es un momento duro. Es una palabra que nadie quiere escuchar, pero hay que tirar para adelante".

Arropando a su marido, sorprendía al desvelar que había tenido un incidente en la carretera porque le dejó el coche "tirado en la carretera. Pero no pasa nada, a mí me pasa de todo, pero lo importante es que esta tarde triunfe... que va a triunfar. Él y sus compañeros".

Además, en cuanto a las personas que se habían desplazado hasta allí para brindarle su apoyo, comentaba que "he visto a mi suegra, he visto a mis cuñados... yo creo que estamos todos aquí, están todos".