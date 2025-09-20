Jota Caral / Benito Domínguez

Tamara Falcó se sincera sobre las memorias de Isabel Preysler: “El libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer”

Tamara Falcó explicó cómo vive este momento tan especial para su familia. “Mi madre me ha dejado leer solo algunos capítulos y me ha sorprendido descubrir tantas cosas que no conocía de ella”, confesó la aristócrata, visiblemente emocionada. Para Tamara, estas memorias son mucho más que un relato: “El libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer”.