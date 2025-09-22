Jota Caral / Benito Domínguez

Kiko Rivera rompe su silencio sobre su nueva 'hija': "Si sois un poco listos y sabéis lo que me ha sucedido..."

Tres semanas después de anunciar su separación tras 11 años de relación y 2 hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales continúan en el ojo del huracán mediático. Mientras la sevillana ha dejado claro que no ha habido terceras personas en su decisión de romper con el Dj -asegurando que ni siquiera conoce al pastelero con el que se ha dicho que habría recuperado la ilusión-, el hijo de Isabel Pantoja ha movido ficha y se ha comprado un chalet valorado en medio millón de euros en una de las zonas más exclusivas de Sevilla para comenzar su nueva etapa de soltero.