María González Falcó

La amiga íntima de Gabriela Guillén cuenta todos los detalles de la última paternidad de Bertín Osborne: "Tenía que salir en algún momento"

Raquel Arias es una de las mejores amigas de Gabriela Guillén y uno de sus grandes apoyos desde que se convirtió en madre junto a Bertín Osborne. Y aunque apoya a la esteticien en todas sus decisiones, no ha dudado en explotar públicamente contra el artista, revelando que a pesar de su exclusiva presentando a su hijo David el pasado agosto, continúa sin hacerse cargo del menor y todavía no hay acuerdo por la pensión de manutención del pequeño, que en diciembre cumplirá dos años.