Kiko Rivera revela que la canción más íntima de su vida estará dedicada a su ruptura con Irene Rosales: “Es mi manera de pasar página”
El DJ ha sorprendido a sus seguidores al confesar que está escribiendo un tema muy distinto a lo que acostumbra. Nada de electro latino ni ritmos bailables: esta vez se trata de una composición íntima y personal en la que hablará de su separación con Irene Rosales y de cómo atraviesa este nuevo capítulo de su vida. “Es mi manera de expresarme, a través de mi música”, compartió durante un directo en TikTok, emocionando a todos los que seguían sus palabras.