María González Falcó

Anabel Pantoja, muy sincera sobre la separación del padre de su hija: "Creo que te has pasado y no merecía esa pregunta"

Nuevo frente abierto para Anabel Pantoja. Y es que según ha revelado la colaboradora Leticia Requejo en 'El tiempo justo', su relación con David Rodríguez se ha resentido a raíz de su mudanza a Madrid para participar en la segunda edición del talent show de Mediaset 'Bailando con las estrellas' y, mientras la influencer estaría feliz, su novio no se estaría adaptando tan bien a su nueva vida en la capital.