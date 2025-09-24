María González Falcó

El desconcertante comunicado que ha emitido Yulen Pereira tras saber que su hijo no llevará su apellido: "La vida no sigue"

Jeimy Báez y Yulen Pereira se convertían en padres hace solo unas semanas. El esgrimista y la exconcursante de GH Dúo contaban por sorpresa y por separado que estaban esperando un hijo. A pesar de que ambos rompieron su relación hace meses, la dominicana decidió seguir adelante con el embarazo y ser madre soltera, tal y como contó en De Viernes y es que la joven dejó claro que el hijo de Arelys Ramos había sido claro en su postura de no seguir con el embarazo, llegando incluso a proponerle abortar.