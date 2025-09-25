Makoke se derrumba al hablar de la enfermedad de su nuera: "No está todo como tendría que estar"

Makoke atraviesa un momento delicado junto a su familia, después de que se haya hecho pública la enfermedad de Marina Romero, la pareja de su hijo Javier Tudela. La colaboradora, que hace apenas unas semanas sorprendía anunciando la cancelación de su boda, ha explicado que todo se debe a los problemas de salud de un familiar cercano. Ahora, tras romper el silencio, la propia Marina ha compartido una emotiva carta en redes sociales, y Makoke no ha dudado en mostrarle públicamente su apoyo.

La influencer reflexionaba sobre el valor de los pequeños gestos cotidianos que solemos dar por sentado: “Lo simple nunca fue pequeño, lo esencial no estaba en lo extraordinario, sino en esos momentos sencillos que siempre estuvieron ahí”, escribió, emocionando a sus seguidores. Entre los cientos de mensajes recibidos, el de Makoke no pasó desapercibido: “Te quiero mucho, Maris”, respondía la madre de Javier Tudela, confirmando la estrecha unión que existe entre ambas.

María González Falcó

No es la primera vez que la colaboradora se pronuncia con cariño hacia su nuera, a la que considera un auténtico ejemplo de valentía. De hecho, en el programa Fiesta se rompía en directo al hablar de la fortaleza de la pareja y de cómo su hijo Javier afronta esta situación con una sonrisa para sostener a su familia: “Son súper fuertes, se quieren muchísimo, y nos están dando a todos una lección de vida”.

La ola de cariño no se ha hecho esperar. Familiares como Noemí Marqués, madre de Marina, y Anita Matamoros, cuñada de la influencer, se han volcado con ella, además de decenas de amigos y seguidores que le han dejado mensajes llenos de amor y ánimo. En estos días tan difíciles, Marina Romero se ha convertido en símbolo de resiliencia, rodeada de una familia unida que no duda en recordarle que no está sola.

Las primera palabras de Makoke

La colaboradora ha reaparecido en el estreno de 'Cabaret el Musical' en Madrid y, aunque prudente, no ha dudado en dar la última hora sobre el estado de salud de su nuera. "Ha habido una operación. Todo ha salido bien, pero todavía no está todo como tendría que estar. Seguimos en el proceso", explicó visiblemente emocionada.

Makoke reconoció que la familia no tiene aún todos los resultados médicos, pero quiso transmitir tranquilidad y optimismo: “Ojalá salga todo bien, tenemos la mejor predisposición. Son gente joven y hay que ser positivos. Hay que cruzar los dedos”.

Aunque la discreción es máxima y no se ha revelado qué enfermedad padece exactamente Marina Romero —solo que está en tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra—, tanto ella como el entorno mantienen una actitud esperanzadora.

Makoke subrayó que la operación se ha desarrollado con éxito y que, aunque aún queda camino por recorrer, están convencidos de que la influencer se recuperará. “Ser positivo es fundamental”, concluyó.