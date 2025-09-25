María González Falcó

La presentación de las memorias de Mar Flores encienden la tensión con su hijo Carlo: ausencias, reproches y un cumpleaños revelador

Mar Flores vive uno de los capítulos más dulces de su carrera. Sus memorias, Mar en calma, se han convertido en un éxito de ventas y este miércoles abarrotó la Casa del Libro de Gran Vía en una firma que colgó el cartel de completo. Radiante y segura, la modelo posó ante los medios con su ejemplar en la mano, pero sin el apoyo de los pilares fundamentales de su vida: sus hijos.