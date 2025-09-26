María González Falcó

Beatriz Trapote reaparece tras el preocupante diagnóstico y anuncia la complicada decisión médica: "El cáncer es grande y no se puede operar""

Rota en lágrimas, Beatriz Trapote anunciaba a través de sus redes sociales el pasado 25 de agosto que su padre, al que está muy unida, había sido diagnosticado de cáncer de pulmón. "Cuando escuchas la palabra tumor... Son meses duros. Y cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo", confesaba.