Preocupación por el estado de salud de un concursante de "Bailando con las estrellas" que sufrió un aparatoso accidente
Con más ambición que nunca, Bailando con las estrellas vuelve a la parrilla tras su exitosa temporada pasada. El talent show de Telecinco se presenta como una gran apuesta para el prime time, con un formato que combina espectáculo, emoción e innovación escénica. La cadena confía en este regreso para reforzar su franja estelar y mantener el pulso en audiencia. Sin embargo las largas horas de entrenamiento a las que tienen que someterse los concursantes han provocado alguna que otra lesión.