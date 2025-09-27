María González Falcó

Preocupación por el estado de salud de un concursante de "Bailando con las estrellas" que sufrió un aparatoso accidente

Con más ambición que nunca, Bailando con las estrellas vuelve a la parrilla tras su exitosa temporada pasada. El talent show de Telecinco se presenta como una gran apuesta para el prime time, con un formato que combina espectáculo, emoción e innovación escénica. La cadena confía en este regreso para reforzar su franja estelar y mantener el pulso en audiencia. Sin embargo las largas horas de entrenamiento a las que tienen que someterse los concursantes han provocado alguna que otra lesión.