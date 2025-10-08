María González Falcó

El incómodo momento que se ha vivido en la boda de Marta Peñate tras echar en pleno enlace a un polémico invitado: "Pensé en todas las cosas que le dijo y me sentí mal"

El pasado jueves Marta Peñate viajaba a Honduras como ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' para comunicar a los concursantes el fin de los dos equipos y la llegada de la unificación en forma de 'Playa Leyenda'; y, para sorpresa y emoción de la audiencia, aprovechaba su romántico reencuentro con Tony Spina para pedirle matrimonio, expresando sus deseos de casarse en los Cayos Cochinos -pero aclarando que quería una boda real, no una ceremonia oficiada por Sonia Monroy- con el italiano.