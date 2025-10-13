María González Falcó

El dolor de Laura Madrueño tras el fallecimiento: "Sandra, siempre vas a ser parte del equipo de Supervivientes"

Laura Madrueño ha querido comenzar el programa con unas emotivas palabras a modo de homenaje tras el fallecimiento de una integrante del equipo de 'Supervivientes All Stars' en los últimos días. La presentadora desde los Cayos Cochinos no ha podido evitar emocionarse, dedicando el programa de este domingo tanto a ella como a toda su familia, que también trabaja en el reality de Telecinco desde los Honduras. Esto ha ocurrido en una gala en la que la palapa se ha abierto de "manera excepcional" ante la expulsión sorpresa y las nominaciones de este domingo de manera inédita.