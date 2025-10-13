María González Falcó

El duro momento de Belén Esteban en los juzgados: 3 años y medio de cárcel y una cantidad cercana a los 400.000 euros

Llegó el día. Diez años después de su ruptura profesional y personal con Toño Sanchís, y de una larga lucha para recuperar su dinero, Belén Esteban y su exmanager se han visto las caras en la Audiencia Provincial de Madrid, donde este lunes 13 de octubre ha arrancado el juicio en el que el que fuera hombre de confianza y mano derecha de la ex de Jesulín de Ubrique será juzgado por un delito de apropiación ilegal de más de 300.000 euros.