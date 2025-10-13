Mario Casas habla sobre su boda con Melyssa Pinto: "Bueno, bueno"
Días después de dedicar su primer mensaje públicamente a Melyssa Pinto a través de Instagram -para felicitarla por el lanzamiento de su primera colección cápsula con la marca de calzado Giosseppo- confirmando que su historia de amor marcha viento en popa después de ocho meses de discreta relación, Mario Casas se ha sincerado como nunca ante las cámaras de Europa Press sobre el gran momento que está viviendo al lado de la influencer hispano-portuguesa.