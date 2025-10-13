María González Falcó

El mensaje directo de Olga Moreno a la hija de su exmarido sobre su pasado: "Nunca me lo hubiese esperado"

Por si quedaba alguna duda de que su reconciliación es un hecho después de la firme defensa que Olga Moreno hizo de la entrevista de Rocío Flores atacando a su madre Rocío Carrasco en '¡De Viernes!' el pasado mes de septiembre, cuando la exmujer de Antonio David Flores aseguró que "podrá gustar más o menos pero va con la verdad siempre, de mentirosa no tiene nada", el mensaje con el que ha felicitado a la nieta de Rocío Jurado este lunes ha dejado claro que vuelven a estar tan unidas como siempre.