María González Falcó

Esto es lo que ha ocurrido en el juicio de Belén Esteban contra su representante donde le exigen más de 300.000 euros: "Llevamos muchos años"

Primera jornada del juicio que enfrenta en la Audiencia Provincial de Madrid a Belén Esteban y a Toño Sanchís, y en el que la Fiscalía pide para el exrepresentante tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida de aproximadamente 400.000 euros de la colaboradora entre 2009 y 2015, y el pago de una indemnización de 339.549 euros a la ex de Jesulín de Ubrique.