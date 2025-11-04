María González Falcó

Bombazo para Cristina Pedroche: Xuso Jones sorpresa en las campanadas 2026 por primera vez

Desde hace una década Cristina Pedroche ha sido una de las protagonistas de las Campanadas de Nochevieja, si no decir que la protagonista absoluta por la expectación que genera. Volcada en sus pequeños y alejada de los focos durante estos tres meses, la presentadora ha reaparecido este jueves en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre la intensa etapa personal que está atravesando, y hablar de su inminente regreso al trabajo -que se producirá dentro de dos semanas en 'Zapeando'- con la vista puesta en las Campanadas en el que será su 11º año consecutivo recibiendo el Año Nuevo desde la Puerta del Sol en Atresmedia. Más información