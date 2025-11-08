María González Falcó

Kiko Rivera desvela la infidelidad y habla del "contacto de antes" de Irene Rosales con su nuevo novio: "Vino a poner el césped a nuestra casa"

Kiko Rivera ha ofrecido su primera entrevista en '¡De viernes!' tras más de tres años en silencio y lo ha hecho abriéndole las puertas de su casa a Santi Acosta. Con él, el dj se ha sincerado y ha hablado de cómo está llevando la separación con Irene Rosales y el distanciamiento con su madre y su hermana. Más información