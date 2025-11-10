María González Falcó

¿Por qué Bárbara Rey no aparece en las memorias de Juan Carlos I?: "No me interesa"

La publicación de las memorias del Rey Juan Carlos I en Francia ha provocado un tsunami informativo porque en ellas, además de hablar de su trayectoria como monarca en España también ha desvelado su opinión acerca de la Reina Letizia, ha expuesto su relación con la Reina Sofía y ha tachado a su hijo, el Rey Felipe VI, de "insensible". Este fin de semana, ha sido Sofía Cristo la que se ha pronunciado al respecto y lo cierto es que ha mostrado indiferencia absoluta. Más información