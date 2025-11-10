María González Falcó

El portazo de Anabel Pantoja a la prensa tras la polémica entrevista de Kiko Rivera: "Cariño"

La última aparición de Kiko Rivera en el programa ¡De viernes! ha generado un gran revuelo mediático. El DJ se sinceró sobre su vida personal y familiar, especialmente sobre su exmujer, Irene Rosales, y los conflictos con algunos miembros del clan Pantoja. "He pasado momentos muy duros, pero Irene ha estado a mi lado cuando más la he necesitado", confesó el hijo de Isabel Pantoja, visiblemente emocionado. Además, reconoció que "la familia a veces te falla cuando menos lo esperas", una reflexión que muchos interpretaron como una referencia directa a su madre y a la distancia con su prima Anabel. Más información