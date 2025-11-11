¿Por qué se han separado Los Javis?: la sorprendente imagen de La Revuelta que despertó los rumores
Una de las parejas más queridas del panorama artístico español ha puesto fin a su relación sentimental. Tal y como ha avanzado el diario El País a mitad de esta tarde, Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, se han separado tras 13 años juntos. La noticia ha supuesto un shock en los seguidores de los actores y directores de cine, aunque según la fuentes que maneja El País, la pareja no separará sus caminos profesionales. Más información