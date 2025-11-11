María González Falcó

¿Qué pasó en el accidente de Cayetano Rivera?: su entorno denuncia una campaña de acoso, "ni positivo ni nada"

Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira al sufrir un aparatoso accidente el pasado domingo por la noche a las puertas de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla. El propio Cayetano quiso negar rotundamente tanto que fuese ebrio, como que se diera a la fuga tras el accidente y aseguró que no hubo control de alcoholemia. Algo que su primo Canales Rivera ha aclarado. "Está aclarado, no le hicieron el test de alcoholemia pero lo peor son las especulaciones". El entorno del hijo de Carmina Ordóñez denuncia una campaña de acoso con noticias que no se corresponden con la realidad y el propio Cayetano aseguró que acudirá a la justicia si se siguen diciendo mentiras.