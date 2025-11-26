María González Falcó

Alejandra Rubio, muy sincera tras el desembolso de patrimonio tras el despido de Alessandro Lequio: de 1,3 millones 1.250.000

La trayectoria de Alessandro Lecquio en Mediaset ha llegado a su fin. El grupo de comunicación ha decidido expulsarle y prescindir de sus servicios como colaborador del espacio 'Vamos a ver', después de volverse a publicar el testimonio de Antonia Del'Atte en el que le acusa de malos tratos durante el tiempo que duró su matrimonio, en los 80, del que nació su hijo Clemente. Más información