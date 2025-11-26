María González Falcó

Antiguos compañeros de Anabel Pantoja emiten un comunicado sobre el supuesto "violento" episodio de su pareja en el cumpleaños de su hija: "Le dio un cabezazo"

Anabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira tras la celebración del primer cumpleaños de su hija Alma el pasado 23 de noviembre, domingo. Un día muy especial en el que la influencer y su novio, David Rodríguez, reunieron a sus familiares y amigos más cercanos en una conocida pastelería de la capital para soplar las velas con la pequeña, y al que ahora envuelve la polémica. Más información