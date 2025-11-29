Jota Caral

VÍDEO: Pillan a Eva González con un empresario sevillano en una lujosa urbanización: "Ha encontrado el amor"

Mientras Cayetano Rivera está en el ojo del huracán por su aparatoso accidente de tráfico a la entrada de a urbanización en la que reside en Sevilla, y por su romance con la reportera de Mediaset Gemma Camacho, Eva González se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. Tres años después de su separación del torero tras más de una década juntos y un hijo en común, la presentadora de 'La Voz' ha encontrado de nuevo el amor al lado de un atractivo sevillano llamado Nacho diez años menor que ella, y que trabaja como gerente de eventos en una importante cadena hotelera.