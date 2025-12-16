María González Falcó

Carmen Borrego, tajante tras el enfado que puede llevar a la separación de Alejandra Rubio: "Muy complicada"

La familia Campos vuelve a estar en el punto de mira tras las palabras de José María Almoguera en 'De viernes', donde confesó estar molesto y mostró su incomprensión ante el distanciamiento con su prima, Alejandra Rubio, aunque algunos ya hablan de una nueva ruptura en el clan Campos, entre ellos. Aseguró no saber cuál es el origen del problema entre ambos y llegó a protagonizar un momento tenso con su tía, Terelu Campos, en pleno plató. Más información