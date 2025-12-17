La drástica decisión de Paz Padilla tras el anuncio de la boda de su hija: "No quiero"

Presumiendo de anillo, derrochando complicidad y con una sonrisa radiante en sus rostros, así han anunciado Anna Ferrer Padilla y su pareja, Mario Cristóbal, su compromiso matrimonial a través de sus redes sociales.

La hija de Paz Padilla ha comunicado la feliz noticia con una fotografía que quedará para el recuerdo de la pareja y un emotivo texto con el que ha demostrado de nuevo lo enamorada que está de Mario: "Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!".

Tras su ruptura sentimental con Iván Martín, la influencer comenzaba a mediados del 2022 su relación con Mario. Una historia que comenzaba gracias a amigos en común y que con el paso del tiempo se fue consolidando a medida que ambos crecían en sus respectivos campos profesionales.

La noticia de su compromiso ha sido toda una revolución en redes y rostros conocidos como María Pombo, Laura Matamoros, Mery Turiel, Anita Matamoros, Tamara Gorro o Teresa Andrés Gonzalo han aprovechado para desearles lo mejor. La propia madre de la novia no podía contener las lágrimas tras el anuncio y reaccionaba emocionada a la noticia: "La vi en un photocall que estaba preciosa y le mando un audio, un whatsapp, y va la tía y lo cuelga porque yo me emociono y digo Ana no quiero, que guapa el día que estés de novia y me emociono, me pongo a llorar, y la tía va y lo cuelga en su perfil, digo ya no te mando más audio llorando, lloro mucho". La presentadora también ha confesado las ganas que tiene por convertirse en abuela aunque prefiere que su hija espere y disfrute de esta etapa. la boda se celebrará en Cádiz el próximo verano.