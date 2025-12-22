María González Falcó

Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

Los seguidores de la exgimnasta Almudena Cid están preocupados por su estado de salud tras haber pasado por el quirófano: "El detonante fue hace dos años". Y es que Almudena Cid ha tenido que ser operada de la cadera, una operación que llevaba posponiendo desde hace un tiempo. Eso sí, no ha estado sola, sino que ha estado acompañada por su novio, el exfutbolista Gerardo Berodia, así como por su familia. Más información