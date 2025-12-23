María González Falcó

Miguel Torres habla de su boda con Paula Echevarría: "Formar una familia"

Sin Paula Echevarría en esta ocasión aunque son inseparables desde que comenzaron su relación el 31 de diciembre de 2017, Miguel Torres ha reaparecido ante las camaras. Siempre en un discreto segundo plano al lado de la actriz hemos aprovechado que se ha 'enfrentado' en solitario a la prensa para preguntarle si entre sus planes para 2026 está una boda con la que confiesa que es la mujer de su vida. Haciendo balance del año que está a punto de terminar, el exfutbolista reconoce que una de sus mayores satisfacciones ha sido concursar en 'Masterchef Celebrity 10' y salir de su "zona de confort". Más información