Jota Caral

Eduardo Casanova reaparece tras confirmar la inesperada noticia: "Tengo VIH"

Eduardo Casanova vive uno de los momentos más delicados y a la vez más valientes de su vida pública tras confesar recientemente que padece VIH, una revelación que ha marcado el final de su año y que ha querido afrontar con naturalidad y sin perder el humor. Lejos de esconderse, el actor y director ha reaparecido dejando claro que, pese a las dificultades, su intención es seguir adelante, reivindicar la importancia de la salud y recordar la necesidad de cuidarse y vivir con responsabilidad.