Jota Caral

Última hora sobre Alejandra Rubio y Carlo: "Maltratador ysecuestrador de niños"

A pesar de que ha asegurado por activa y por pasiva que no quiere posicionarse en la guerra mediática entre sus suegros Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, Alejandra Rubio "no dudaba en dar la cara por el italiano después de su entrevista en '¡De Viernes!' anunciando medidas legales contra la modelo por acusarle de "maltratador" y "secuestrador de niños" en sus memorias. Unas declaraciones a las que Mar reaccionaba reconociendo que Alejandra "tiene un papel muy difícil", y que la hija de Terelu Campos ha querizo matizar, insistiendo en que no se ha posicionado con Costanzia padre y revelando que su comentado alegato a favor del italiano no ha supuesto ninguna brecha en su relación con su suegra.