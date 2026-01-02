Secciones

Fabada, turrón y sidra de El Gaitero: así fue el menú navideño de Alaska, "con Asturias en el corazón y en la mesa"

Fabada, turrón, polvorones y sidra. Todo de Asturias y todo de El Gaitero. Así fue el menú de Alaska y su marido, Mario Vaquerizo, estas Navidades. "Con Asturias en el corazón y en la mesa", escribió en sus redes sociales la cantante de Fangoria, junto a una fotografía en la que se puede ver el festín. Hay sidra, cerveza de sidra, polvorones, glorias, tortas, turrón duro, turrón blanco y, para rematar, fabada. Más información

