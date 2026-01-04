María González Falcó

Nueva guerra mediática en la familia Rivera por una prueba de ADN: "No temo demandas, con la verdad se va a todos los lados"

La polémica que envuelve a Antonia Muñoz y a la familia Rivera viene de lejos y gira en torno a la identidad de su hijo Curro, al que ella presenta como hijo de Antonio Rivera, padre de Paquirri, y por tanto supuesto hermano del torero. Desde hace años, mantiene esta versión en platós de televisión y entrevistas, denunciando que se la engañó con pruebas de ADN y que ni ella ni su hijo persiguen dinero, sino verdad y reconocimiento. Estas intervenciones han provocado la reacción de Teresa Rivera y de José Antonio Canales Rivera, que han mostrado su indignación y han cuestionado públicamente su relato, alimentando un conflicto familiar y mediático cada vez más tenso.