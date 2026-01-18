María González Falcó

¿Quién es el abogado de Julio Iglesias?: el cantante contrata al letrado que defiende a Víctor de Aldama y Cristiano Ronaldo

Julio Iglesias ya tiene quien le defienda frente a la denuncia presentada por dos de sus exempleadas contra él por delitos de trata, agresión sexual y lesiones, entre otros, cuya viabilidad ya estudia la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata de José Antonio Choclán, un prestigioso penalista conocido por su facilidad en alcanzar pactos con la Fiscalía, como el que permitió al comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, salir de prisión y ha concluido con la petición de penas de prisión para él muy rebajadas con respecto al resto de investigados, como es el expresidente Ábalos.