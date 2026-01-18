María González Falcó

La madre del hijo no reconocido de Julio Iglesias rompe su silencio y habla de su relación íntima con el cantante: "Dolor"

María Edite, madre de Javier Santos, hijo no reconocido de Julio Iglesias, confesaba que cuando conoció las denuncias de las exempleadas se vio reflejada, porque "a mí Julio me ha hecho mucho daño, a mi hijo también, y su hijo, nuestro hijo". Además, Edite aprovechaba para cargar contra Ana Obregón por la defensa que está haciendo de Julio: "Todos los amiguitos que están defendiendo a su Julito mira, Ana Obregón". Durante más de 40 años, la bailarina ha estado luchando sin éxito porque el cantante se someta a las pruebas de patermidad y reconozca legítimamente a su hijo. Una situación muy dura y dolorosa para ella, que asegura que "desde que conoció al cantante ha sufrido varias depresiones". Ahora, tras la denuncia de diversas mujeres sobre los comportamientos inapropiados y presuntos abusos por parte de Julio, la entrevistada cuenta nuevos detalles de su noviazgo con él.