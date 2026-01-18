María González Falcó

¿Qué pasó con María José Campanario en "El Desafío"?:el entorno de Jesulín de Ubrique rompe su silencio tras las últimas imágenes

María José Campanario está demostrando que es toda una guerrera en El Desafío. La mujer de Jesús Janeiro ha sido la segunda concursante en enfrentarse a la apnea en el programa. A pesar de que las contracciones han llegado muy pronto bajo el agua y de la sensación de frio, la concursante ha decidido luchar para llegar a los tres minutos en la apnea. Hace casi nueve años Campanario decidía hacer público que sufría fibromialgia, una dolencia que le dificultaba su día a día y ante la que tenía que pasar incluso largos períodos hospitalizada. Su familia ha sido el gran apoyo y ahora ha sido Beatriz Trapote, la mujer de Víctor Janerio, la que ha aprovechado la presentación de 'We love Flamenco' para animar a su cuñada María José Campanario de la que dice "es una maravilla, o sea... es una jabata", confesaba la periodista cuando se le preguntaba por el concurso de 'El Desafío' que está haciendo la mujer de Jesús Janeiro.