Sale a la luz el polémico detalle sobre el pasado de Belén Esteban: "Esa mala experiencia"
"Hace unas horas se ha emitido un cominicado por parte de esta cadena y también pior parte de la productora que hace este programa anunciando que esta vaentura llega a su fin. No vamos a ser nadie a partir del 30 de enero". Así anunciaba Carlota Correder ale final de No somos nadie en Ten, programa en el que yrabajaba junto a otros compñaeros del extinto Sálvame como Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández. El programa llega a su fin y lo hace en un momento en el que La Patrona participará en el programa de La 1 'Top Chef: Dulces y Famosos' En un encuentro con verTele y otros medios, la concursante ha insistido en su necesidad de descansar: “Me quiero coger un año sabático. A lo mejor, si me llaman de algún programa voy”. Sin embargo, su intención es no aparecer diariamente en pantalla como era habitual en No somos nadie, el formato que se emite de lunes a viernes en Ten. Precisamente, el regreso al 'pisito' no está entre sus planes: “Hasta que pase el tiempo que he pensado…”. Aprovechando esta situación, Toño Sanchís ha querido hablar sobre lo ocurrido los últimos meses con la que fue su pareja y representada.