María González Falcó

¿Tuvieron un idilio Lydia Lozano y Julio Iglesias?: salen a la luz los detalles del polémico beso y la "incómoda" propuesta del cantante

La periodista recordaba algo que vivió con el cantante durante la rueda de prensa para una campaña para que Carmen Cervera y él hicieran publicidad de que en España siempre había sol: "No fue un momento incómodo porque a mí estas cosas no me incomodaban, pero viendo con la retrospectiva y todos los vídeos que hemos visto..." "Él se puso a hablar en inglés y yo le dije: 'Eres español y yo no he traído traductor, ¿puedes hablar en español?", contaba Lydia sobre lo que pasó con el cantante en esta rueda de prensa, lo que provocó una conversación con el cantante más tarde: "Luego él estaba posando y me dijo que fuera. Me dijo: 'eres muy graciosa'. Me agarró y me empezó a dar besitos. Me dijo: 'Estás muy morena' y yo le dije: 'Ahora estoy negra por dentro, pero el más moreno eres tú. Y me dijo: '¿No querrías venir a Miami a hacerme una entrevista?' Y como tenía fama de que con todas las chicas que estaba les regalaba un reloj, yo le dije que no quería uno y se quedó cortado. Esto se publicó y el titular era: 'Julio, un idilio con una periodista", contaba Lydia.