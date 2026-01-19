María González Falcó

¿Quién es la Falete?: la polémica tiktoker sevillana arrasa en redes tras su paso por "La casa de los gemelos"

Asunción Marto (su nombre real) ya arrastraba notoriedad previa por su sonada actuación en Got Talent España, donde realizó un número de humor, hip hop y artes marciales improvisadas con un palo de escoba, ante la incredulidad del jurado. Risto Mejide abandonó el teatro durante su número, mientras que Paula Echevarría y Tamara Falcó ofrecieron un apoyo más conciliador. El perfil en TikTok de La Falete, donde acumula cientos de miles de seguidores, ha sido clave en su escalada a la popularidad. Con un estilo exagerado, su contenido cimentó la base de fans que ahora sigue con atención cada paso que da en el universo creado por Zona Gemelos. La celebridad ha compaginado su actividad en redes sociales con bolos nocturnos que han elevado más su visibilidad. La Falete está casada es madre de dos hijos y tiene 28 años. Sobre su nombre, ella misma ha explicado que se rebautizó así debido al grandísimo parecido físico que, a su parecer, tiene con Falete. El cantante de flamenco que, al igual que a ella, le corre el talento por las venas.