María González Falcó

El detalle del cumpleaños de la hija de Kiko Rivera que ha incendiado las redes: "Tu novia"

Tras su ruptura con Irene Rosales, Kiko Rivera ha comenzado un nuevo capítulo en su vida. El DJ ha rehecho su vida personal junto a la actriz y bailarina Lola García, con quien ha encontrado estabilidad y un gran apoyo incondicional. Su última publicación en redes sociales ha confirmado que para él lo más importante es su familia. Sus tres hijos se han convertido en su mayor prioridad y, por ese motivo, no ha dudado en organizar una celebración de cumpleaños muy especial a la más pequeña de la casa, Carlota.