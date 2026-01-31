María González Falcó

Nuria Fergó se suma se suma a lista de 'triunfitas' que no tienen relación con David Bisbal: "Es imposible"

David Bisbal y su relación con los que un día fueron sus compañeros en 'Operación Triunfo' vuelve a estar de plena actualidad después de que Vega -que en su día compuso varias canciones para el almeriense, como 'El ruido', 'Culpable', o 'No amanece'- revelase en Instagram el fin de su amistad con un enigmático mensaje que está dando mucho que hablar: "Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder, de-mentores y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos (...). Por mucho que un tercero se empeñe, un amigo llama. Esa es mi pena. No hay más amigo. Pues no lo hay. Simple y llano", se sinceraba con sus seguidores.