María González Falcó

La verdad tras la "tregua" televisiva entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana: "Los tienes cuadrados"

Lo que parecía un imposible es un hecho, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana han llegado a una tregua o al menos así lo escenificaron en el plató del programa 'De viernes', banderita blanca incluída. Un parón en una guerra que mantenían desde hacía años con dimes y diretes en casi todas sus apariciones públicas con ataques a sus parejas, trabajos en televisión, looks o simples declaraciones. Más información