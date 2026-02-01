María González Falcó

Alejandra Rubio podría estar embarazada de su segundo hijo con Carlo Constanzia: un medio digital adelanta el anuncio de la hija de Terelu Campos

Tal y como ha podido saber en exclusiva Libertad Digital y Chic, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia estarían esperando su segundo hijo. Fuentes cercanas a la pareja confirman a este medio que la pareja ya tiene pensado cómo hacer pública la noticia.La hija de Terelu Campos quiere dar la noticia en la cadena donde trabaja, aunque por el momento se desconoce si lo hará en el programa Vamos a ver o será en una entrevista en el programa De Viernes. También llama la atención la publicación de una fotografía en el perfil de Instagram de Alejandra Rubio. Se trata de una imagen en la que aparece un ramo de flores junto a unos emojis de corazones dirigidos a Carlo Constanzia.