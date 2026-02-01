María González Falcó

La dura vuelta a la realidad de la última expulsada de GH Dúo: "No tengo ni huevos en mi casa"

Vuelta a la realidad para Belén Rodríguez, como segunda expulsada oficial de 'Gran Hermano Dúo' en esta edición en la que ha concursado como pareja de Carmen Borrego, que abandonaba el concurso por voluntad propia sólo unas horas antes que su amiga y compañera, totalmente 'desquiciada', aunque para no sorpresa del público. Se esperaba el abandono y también la expulsión de Belén, que a pesar de su sapiencia en cuanto a comentar el espacio, lo suyo no es estar encerrada 24/7 en su programa fetiche. "Me lo esperaba y además en cierta manera quería yo pedir el voto", reconoce Belén aunque también afirma que el último día pensó que quería quedarse.