La sorprendente reacción de Paola Olmedo tras el polémico abandono de Carmen Borrego de Gran Hermano Dúo: "¿Te cae bien?"
El abandono de Carmen Borrego en Gran Hermano Dúo ha dado mucho que hablar en los últimos días. La hermana de Terelu Campos decidía dejar el concurso tras no poder con la presión y, por ello, ha recibido una ristra de críticas por parte de compañeros y colaboradores. Una de las personas que se ha querido posicionar sobre toda esta polémica ha sido Paola Olmedo, la ex de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Paola siempre ha mostrado mucho cariño y respeto hacia Carmen pese a la separación de su hijo y, en esta ocasión, también ha querido manifestar su apoyo.