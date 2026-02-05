María González Falcó

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

Silencio absoluto en el entorno más cercano de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia después de los rumores que apuntarían a que la pareja estaría esperando su segundo hijo solo 14 meses después del nacimiento de su primogénito Carlo Jr. Y aunque la nieta de María Teresa Campos y su novio no han confirmado ni desmentido la noticia, ahora ha sido Terelu la que ha reaparecido cabizbaja y haciendo oídos sordos al posible embarazo de Alejandra. Más información