María González Falcó / Benito Domínguez

Gloria Camila rompe a llorar en pleno directo, acorralada tras salir a la luz su "triángulo amoroso"

En medio de un aluvión de informaciones sobre su reconciliación con Álvaro García, y el 'affaire' que presuntamente habría vivido con Manuel Cortés durante los dos meses que estuvo separada del cantante gaditano, Gloria Camila ha dado la cara en 'El tiempo justo' y ha aclarado en qué punto está su relación con ambos, dejando claro que en ningún momento -y a pesar de lo que se ha dicho- ha protagonizado un triángulo amoroso con los artistas. Más información