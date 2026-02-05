La polémica imprudencia al volante de Iñaki Urdangarin: el gesto ha sido grabado en video
En plena promoción de sus memorias 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes' que se publicarán el próximo 12 de febrero, Iñaki Urdangarin ha protagonizado la última entrega de 'Lo de Évole', programa de Jordi Évole en La Sexta, con una comentadísima entrevista en la que se ha sincerado sobre su relación con la infanta Cristina, confesando que a pesar de que su matrimonio estaba roto cuando salió de la prisión de Brieva tras cumplir condena por el Caso Noós, se equivocó a la hora de gestionar su historia de amor con Ainhoa Armentia e hizo sufrir mucho a sus hijos, algo de lo que se arrepiente.